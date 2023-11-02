DSÖ: Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine 218 saldırıyı doğruladık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim’den bu yana Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

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DSÖ’nün haftalık basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar nedeniyle 8 bin 500’den fazlası Gazze’de, 1400’ü İsrail’de 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AA’nın haberine göre Ghebreyesus, “Gazze’de 21 binden fazla kişi yaralandı ve 1,4 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze’de sahadaki durum tarif edilemez. Hastaneler, koridorlarda yatan yaralılarla dolu ve morglar dolup taşıyor. Doktorlar anestezi olmadan ameliyat yapıyor” dedi.

DSÖ’nün şu ana kadar sağlık hizmetlerine yönelik 237 saldırıyı doğruladığını kaydeden Ghebreyesus, bunlardan 218’i Filistin topraklarında, 19’ununsa İsrail’de gerçekleştiğini bildirdi.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine saldırıların uluslararası insani hukukun ihlali olduğunu belirterek, “Gazze Şeridi’ndeki 36 hastaneden 14’ü işlevsiz durumda” dedi.

İsrail’in Gazze’deki 23 hastanenin tahliye edilmesi talebinde bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu koşullar altında zorla hastanelerin tahliyesinin, yüzlerce hastanın hayatını riske atacağını vurguladı.