Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Covid-19’da ölü sayısı bildirilen rakamın iki-üç katı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), şu ana kadar bildirilen Covid-19 kaynaklı ölümlerin gerçek rakamın çok altında olabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiği bildirilenlerin sayısı 3 milyon 447 bin 2 (www.worldometers.info). Ancak DSÖ gerçek sayının bunun en az iki-üç katı olabileceği görüşünde.

Reklam

‘6-8 milyon arasında olabilir’

DSÖ’nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, 2020’deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6-8 milyon insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

Asma ayrıca salgının hala yükselişte olduğunun da altını çizdi.

Artışın en fazla olduğu ülkeler Hindistan ve Nepal ve Latin Amerika ülkeleri.

DSÖ: Gevşeyen ülke Hindistan’a döner

DSÖ’den zengin ülkelere: Gençleri aşılamayı bırakıp aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

SON HABERLER

Gezi davaları ‘torba’ya sokuluyor

Gezi Parkı eylemleri, üçüncü kez yargılanmaya başlıyor. 12 Haziran 2014’te ilk olarak Taksim Dayanışması bileşenlerinin yargılanmasıyla başlayan sürecin son halkasında davaya, Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyesi 35 kişi sanık olarak eklenmek isteniyor. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın, Amerikalı akademisyen Henri Barkey ile birlikte ‘darbe girişimi’yle ilgili suçlandığı dosyanın da eklenmesiyle şimdiye kadar Gezi eylemlerle ilgili açılmış hacmi en geniş ‘torba dava’ söz konusu.

HDP’nin özür beklediği Selvi, Soylu’ya sığındı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a atfen ‘uydurma’ ifadeler yazmakla suçladığı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kendini savunmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına sığındı.