DSÖ: Covid-19’da ölü sayısı bildirilen rakamın iki-üç katı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), şu ana kadar bildirilen Covid-19 kaynaklı ölümlerin gerçek rakamın çok altında olabileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiği bildirilenlerin sayısı 3 milyon 447 bin 2 (www.worldometers.info). Ancak DSÖ gerçek sayının bunun en az iki-üç katı olabileceği görüşünde.

Reklam

‘6-8 milyon arasında olabilir’

DSÖ’nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, 2020’deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6-8 milyon insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

Asma ayrıca salgının hala yükselişte olduğunun da altını çizdi.



Artışın en fazla olduğu ülkeler Hindistan ve Nepal ve Latin Amerika ülkeleri.