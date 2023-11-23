DSÖ Çin’den bilgi istedi: Çocuklarda ‘tanı konulmamış’ zatürre vakaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’den, ülkedeki ‘tanı konulmamış’ zatürre vakaları hakkında bilgi istedi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Çin’in bazı bölgelerindeki çocuk hastaneleri hasta çocuklarla dolup taşıyor.

Çinli yetkililerse ‘grip benzeri hastalıklarda’ artışı kabul ediyor ama bunu Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına bağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde başta grip, Covid-19, küçük çocuklarda solunum yollarını etkileyen yaygın bir bakteriyel enfeksiyon olan mikoplazma pnömoniya ve RSV (respiratuvar sinsityal virüs) gibi hastalıklarda artış olduğunu söyledi.

WHO, zatürre salgınıyla solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışın bağlantılı olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtti ve Pekin’den daha ayrıntılı bilgi için resmi bir talepte bulundu:

“Bunların daha önce Çinli yetkililer tarafından bildirilen solunum yolu enfeksiyonlarındaki genel artışla mı, yoksa farklı sebepler mi ilişkili olduğu açık değil. 22 Kasım’da DSÖ, Küresel Grip Gözetim ve Müdahale Sistemi aracılığıyla Çin’de çocuklar arasında rapor edilen bu hastalıklara ilişkin laboratuvar sonuçlarının yanı sıra ek epidemiyolojik ve klinik bilgiler talep etti. Ayrıca influenza, SARS-CoV-2, RSV ve mikoplazma zatürresi dahil bilinen patojenlerin dolaşımındaki son trendler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük hakkında daha fazla bilgi talep ettik.”