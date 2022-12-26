Çin, Covid-19’u ‘A kategorisi salgın hastalık’ olarak ele almayı bırakıyor

Çin’in Covid-19’u ‘A kategorisi salgın hastalık’ tanımı çerçevesindeki salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal Sağlık Komisyonu, yerel sağlık kurumları ve hastanelere gönderdiği talimatta, 8 Ocak 2023’ten itibaren ‘B kategorisi salgın hastalık’ tanımı çerçevesindeki uygulamalara geçiş için hazırlıklarını tamamlamasını istedi.

AA’nın haberine göre Covid-19’un aslında başından beri ‘B kategorisi’ olarak tanımlanmasına rağmen Çinli sağlık yetkilileri, kontrol ve önleme tedbirlerini ‘A kategorisi’ tanımına göre uyguluyordu. Bu kontrol rejimi, yerel yönetimlere, tecrit ve karantina gibi katı tedbirlere karar verme ve uygulama yetkisi veriyordu.

Çin kanunlarına göre, veba ve kolera gibi ‘A kategorisi’ salgın hastalıklarda, enfekte olanlar ve onlarla yakın temastakilerin tecrit edilmesi ve gerekirse şehir ölçeğinde kapanma tedbirleri uygulanmasını gerektiriyor. AIDS, bulaşıcı hepatit ve kuş gribi gibi ‘B kategorisi’ salgın hastalıklardaysa ‘yalnızca gerektiğinde tedavi ve bulaşmayı önleyici tedbirlerin alınması’ yeterli görülüyor.

Yeni uygulamayla Covid-19’a bağlı hastalığın Çin’deki resmi adlandırması olan ‘yeni tip coronavirüs zatürresi’ de ‘yeni tip coronavirüs enfeksiyonu’ olarak değiştirilecek. İsim değişikliğinde Omicron gibi hastalık etkisi daha zayıf olan varyantların çoğu zaman zatürre belirtisine yol açamamasının göz önüne alındığı tahmin ediliyor.

Uygulamaya yönelik tanım değişikliğinin, sınırların açılması ve karantina tedbirlerinin tamamıyla kaldırılmasına zemin hazırlayacak son adım olacağı öngörülüyor.