DSÖ, Afrika’da Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 94 azalmasını bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da Covid-19’a bağlı ölümlerin 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 94 azalmasının beklendiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ’nün son modellemesinde, vaka sayılarındaki azalış hesaba katılarak mevcut trendin sürmesi halinde yıllık 23 bin ölüm vakasının görülebileceği belirtildi.

Lancet Global Health dergisinde yayımlanan modellemede, en ölümcül yıl olan 2021’de açıklanan 113 bin 102 resmi ölüm sayısının gerçeği yansıtmadığı, muhtemel sayının 350 bin olduğu söylendi.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, geçen yıl her gün yaklaşık 970 ölüm görüldüğünü, 2022’de bu rakamın yıl sonunda 60’a düşmesini beklediklerini söyledi.

Moeti, yeni varyant tehditlerinin halen sürdüğünü ifade ederek, mevcut tehdide karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştı.

DSÖ, sene başında Afrika kıtasında Covid-19 vaka sayılarının rapor edilenden yedi kat fazla olabileceğini açıklamıştı.