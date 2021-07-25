Drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Gazeteci-yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen, Türkiye’nin ilk veganlarından. 20’li yaşlarından beri hayvan haklarını savunuyor, veganlığın etik ve politik tercihlerle bağlantısının altını kalın çizgilerle çiziyor. Kalkandelen’in ‘Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’ adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlandı.