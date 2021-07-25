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Yaramazlara biraz batar!

Drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Erzincan’da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

Jandarma ekipleri, bir araç sürücüsünün Çukurkuyu Mahallesi Termo Petrol önünde yabancı plakalı araçla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.


AA’nın aktardığına göre olay yerinde inceleme yapan ekipler, plakasını belirledikleri aracın sürücüsü V.E’yi yakaladı.

Ekipler, aracı 60 gün aracı trafikten men etti, sürücünün ehliyetine de iki ay süreyle el koydu.

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