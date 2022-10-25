Drakula’nın 125’inci yılı yarasalarla kutlanıyor

Drakula romanının yayınlanmasının 125’inci yılı etkinlikleri kapsamında Britanya’daki Whitby Manastırı’na yarasaların görüntüleri yansıtılarak ışık ve tiyatro gösterisi düzenlendi. Whitby ve yıkıntı halindeki manastır, Bram Stoker’ın 1897 tarihli romanındaki önemli mekanlardan biri.

Fotoğraf: English Heritage

Manastırı işleten English Heritage (İngiliz Mirası) Derneği, 31 Ekim’e kadar her akşam harabelerde Drakula temalı bir tiyatro gösterisinin gerçekleştirileceğini söyledi.

İrlandalı yazar Bram Stoker’ın 1897 tarihli gotik korku romanı Drakula’nın olay örgüsü; mektuplar, gazete makaleleri ve günlük alıntıları aracılığıyla anlatılıyor. Bu nedenle bir mektup-roman olma özelliği taşıyor.

Fotoğraf: English Heritage

Drakula romanında, Whitby Manastırı, Kont Drakula’nın karaya çıktığı yerdi.

Kalıntılarında koruma altında bir yarasa kolonisi de bulunan manastır, romanın yıldönümüyle bağlantılı olarak aynı zamanda bir dizi Cadılar Bayramı etkinliğinin parçası olan aydınlatmalar ve performanslara da ev sahipliği yapıyor.

🎃 #EHHalloween events are in full swing at historic places near you – Book tickets and meet the storytellers for yourselves! 🎟️⬇️https://t.co/K9saH7Af1B pic.twitter.com/xc0YssTxdF — English Heritage (@EnglishHeritage) October 24, 2022

Britanya’nın kuzeyinde bulunan 7’nci yüzyılda inşa edilen Whitby Manastırı, geçtiğimiz mayıs ayında vampir kılığına girmiş en büyük insan topluluğu dünya rekorunu kırdı.

2011 yılında Doswell, Virginia’da düzenlenen 1039 kişilik ‘hortlak‘ kalabalığından sonra, Whitby Manastırı’nda 1369 ‘vampir‘ toplandı.