Drake, Spotify'ı komployla suçluyor

Drake, Kendrick Lamar’ın kendisi hakkında yazdığı ‘Not Like Us’ şarkısını yasadışı yöntemlerle destekledikleri iddiasıyla Universal Music Group ve Spotify’a karşı yasal işlem başlattı.

Drake / Instagram

Drake, Kendrick Lamar’ın kendisi hakkında yazdığı ‘Not Like Us’ adlı ‘diss’ parçasına ilgiyi yapay olarak artırmak için komplo kurdukları ve kendi müziğinin dinlenmemesi için baskıladıkları iddiasıyla Universal Music Group (UMG) ve Spotify’a karşı yasal işlem başlattı.

Drake’in avukatları, mahkemeye verdikleri dilekçede UMG’yi, Lamar’ın şarkısını popülerleştirmek için yayın hizmetleriyle radyo kanallarını manipüle etmek ve bu kurumlara rüşvet vermekle suçladı.

Dilekçede ayrıca UMG’nin sosyal medyada ‘Not Like Us’ı tanıtmaları için etkili kişilere para ödediği de iddia ediliyor.

UMG’nin bir sözcüsü Guardian‘a şunları söyledi:

“UMG’nin sanatçılarından herhangi birini baltalamak için bir şey yapacağı iddiası saldırgan ve doğru değil. Pazarlama ve tanıtım kampanyalarımızda yüksek etik standartlarımız var.

Bu dava öncesi başvuruda sunulan hiçbir uydurma ve saçma gerekçe, hayranların duymak istedikleri müziği seçtiği gerçeğini gizleyemez.”

Bu dava, iki rapçi arasındaki diss parçalarıyla tırmanan rekabette sıradışı bir adım.

Lamar geçmişte ‘Euphoria’, ‘Meet the Grahams’ ve ‘Not Like Us’ gibi şarkılarda Drake’i reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle ve gizlice çocuk sahibi olmakla suçladı.

Drake buna karşılık vererek Lamar’ı aile içi şiddet ve sadakatsizlikle suçlayan, Taylor Swift’le işbirliğini eleştiren ve boyuyla alay eden ‘Family Matters’ ve ‘The Heart Part 6’ gibi şarkılar yayınladı.

Ancak Lamar atışmayı kazandı ve şarkısı ‘Not Like Us’ 900 milyon kez dinlenerek Spotify tarihindeki en çok dinlenen ‘diss’ parçası haline geldi.

Parça ayrıca Spotify’da bir hip-hop şarkısı için bir gün içinde en yüksek dinlenme (12,8 milyon) ve bir rapçinin yayınladığı, bir haftada en çok dinlenen şarkı (81,2 milyon) olma rekorlarını elinde tutuyor.