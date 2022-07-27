Drake kendini savundu: Özel jetiyle kısa mesafe uçması tepki çekmişti

ABD’li ünlü rapçi, Kanada içinde yaptığı 18 dakikalık uçuştan sonra gelen tepkilere cevap verdi.

Drake, Kanada’nın güneydoğusunda, Toronto-Hamilton arasında yaptığı uçuşun ‘gerçek bir yolculuk değil, jetinin lojistiği için gerekli uçuş olduğunu’ söyledi.

Ünlü rap yıldızının geçen ay yaptığı uçuş, ünlülerin özel jet uçuşlarını takip eden twitter hesabı Celebrity Jets tarafından 22 Temmuz’da yayınlanmıştı.

Drake's Jet Landed in Hamilton, Ontario, CA. Apx. flt. time 14 Mins. pic.twitter.com/DeN1Wxh2MD — Celebrity Jets (@CelebJets) July 22, 2022

38 millik bu yolculukta 1,522 litre yakıt harcadı ve ve 4 ton karbon salınımına yol açtı. Twitter’da gelen birçok tepkiden en çarpıcısı, ‘Drake’in 18 dakikada gezegene bıraktığı karbon ayak izinin, Kanadalı sıradan bir vatandaşın bir yıllık karbon ayak izine eşit olduğu’ şeklindeydi.

The Guardian’ın konuyu haberleştirmesi olayı daha da büyüttü. Gazete, Drake’in özel jet kullanan tek ünlü olmadığını, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Mark Wahlberg gibi birçok yıldızın çok kısa yolculuklar için bile bu şekilde yolculuk yaptığını yazdı.