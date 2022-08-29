DP lideri Uysal: Kravatlı soygun var

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “Kravatlı soygun var ve devr-i sabık şart oldu. Biz intikam peşinde değiliz, hukuk içinde hesap sorma peşindeyiz” dedi.

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Peker’in ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabında paylaştığı rüşvet ağının içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da ismi geçiyordu.

Peker’in iddiasına göre iş insanlarından rüşvet isteyen ve kabul etmeyenleri sahte belgelerle zarara uğratan bu ağın içinde şu isimler yer alıyor: Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ve Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı.

İddiayla ilgili olarak ‘altılı masa’daki partiler suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Sözcü’den Emin Özgönül’e konuşan DP Başkanı Uysal, şunları söyledi: ”Biz bu kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız. Bu konuda son 20 yılda sorumluluğu olanlar millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli. Ortada cürüm işlemek için organize olmuş bir suç örgütü varsa tabi hukuk içinde hesap sorulmalı. Bu rezilliklerin hesabı sorulmasın mı? Tarihe cumhuriyetin fetret dönemi olarak geçecek 20 yıllık bir iktidar var. Cumhuriyetin bütün birikimi başta olmak üzere maddi kaynakları, yeraltı yer üstü kaynakları, doğası, hukuku, demokrasisi yerle bir edildi. Bir cadı avı değil, kaynakları heba olmuş, yoksullaştırılmış, hukuksuzluğa uğramış insanlar adına hesap sormak lazım. Ortada bir suç varsa bunun bir cezası da olmalı.”