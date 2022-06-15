Dört yaşındaki çocuğa yanlışlıkla vazektomi yapıldı

ABD’de dört yaşındaki çocuklarına yanlışlıkla vazektomi operasyonu yapılan aile dava açıyor.

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Vazektomi, erkeklerde sperm taşıyan tüplerin kesilip bağlanmasıyla yapılan bir doğum kontrol yöntemi.

Fox Haber’in aktardığına göre Houston kentinde yaşayan ailenin avukatı Randy Sorrels Ağustos 2021’de gerçekleşen operasyonun kasık bölgesindeki fıtığı tedavi etmek amaçlı olduğunu anlattı. Ancak operasyon sırasında çocuğu istemeden vazektomi yapıldı.

Sorrels birine yanlışlıkla vazektomi yapılmasının çok nadir görüldüğünü ve cerrahın yanlış anatomik parçayı kestiğini aktardı: “Cerrahın yanlışlıkla vas deferensi (testisten ayrılan spermlerin geçiş yolu) kestiğini düşünüyoruz. Bu küçük çocuğu hayatı boyunca etkileyebilir.“

Newsweek’e de konuşan avukat “Bir doktorun üreme bileşenlerinden birini kesip bunu bilmemesi şoke edici. Daha da şoke edici olan hatası için sorumluluk almayı reddetmesi. Bu dava sorumlu tutulması için açıldı” dedi.

Aile ameliyatın yapıldığı Teksas Çocuk Hastanesi’nden 500 bin dolar tazminat talep ediyor. Bu eyalet yasalarına göre böyle bir malpraktis davasında alınabilecek en yüksek rakam.

Çocuğun yetişkin olduğunda çocuk sahibi olmasını zorlaştıracak bu yanlışlığın yine ameliyat içeren tedavilerle düzeltilebilme ihtimali var.

Çocuğun ailesi yaşananlardan çok üzgün olduğunu belirterek ileride çocuklarıyla bu konu hakkında yapacakları konuşma nedeniyle korktuklarını ve kendi ailesini kurmak istediğinde partnerine açıklama yapmakta zorlanacağını ifade etti.