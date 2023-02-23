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Yaramazlara biraz batar!

Bazı alanlar turizm merkeziyle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi

Antalya, Ankara, Konya ve Giresun’da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya’nın Kemer ilçesindeki Arslanbucak bölgesi “turizm merkezi”, Ankara’nın Kahramankazan ilçesine bağlı Soğucak bölgesi “termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi”, Konya’nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası da “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi” olarak tespit ve ilan edildi.


Giresun’daki Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezi’nin sınırları da değiştirilerek “kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi” olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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