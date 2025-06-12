Dört hazır beton şirketine 4 milyon lira ceza

Dört hazır beton şirketine ‘4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlalden yaklaşık 4 milyon lira ceza kesildi.

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Rekabet Kurumu’nun duyurusuna göre Ankara’da hazır beton üreten 17 şirket hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İhlal nedeniyle ceza kesilen şirketler şöyle:

Güven Grup Hazır Beton: 845 bin 902 lira

Kandemir Beton: 1 milyon 138 bin 695 lira

SY Ankara Hazır Beton: 842 bin 97 lira

Yiğit Hazır Beton: 1 milyon 329 bin 814 lira

Öte yandan şu şirketlerin ilgili kanunu ihlal etmediği belirlendi: Baştaş Hazır Beton, Belbeton Beton Elemanları, Kocalar Hazır Beton, Kolsan İnşaat, Limak Çimento, M.M. Tiftik Kardeşler, Oyak Çimento, Ozan Hazır Beton, Polat Hazır Beton, S-Uysal Beton, Votorantim Çimento, Yu-Bet İnşaat, Zirve Gurup Hazır Beton.

4054 sayılı kanunun 4’üncü maddesi şöyle:

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.