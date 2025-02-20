Emlak Konut'un kampanyası hangi illerdeki konut projelerini kapsıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki Emlak Konut’un yeni kampanyası dört ilde 25 projeyi kapsıyor.
Emlak Konut yeni kampanyasını dün duyurmuştu. Kampanyanın kapsadığı iller ve projeler şöyle…
İstanbul:
- Yenişehir Evleri Arnavutköy
- Yeni Fikirtepe
- Başakşehir Avrasya Konutları Cadde
- Barbaros 48
- BatıYakası
- Ebruli Kayaşehir
- Göktürk Kemerler Evleri
- Gölyaka İstanbul
- Hayat Flora
- Kuzey Adalar
- Majör Gölyaka
- Meydan Başakşehir
- NezihPark Bahçekent
- NidaPark İstinye
- Odak İstanbul
- Senfoni Etiler
- Park Yaşam Çınarköy
- Tual Asya
- Tual Gölyaka
- Vadi Panorama
- Yeni Levent
Balıkesir: Balıkesir Emlak Konutları
Antalya: Park Yaşam Antalya
İzmir: All Sancak ve Evora İzmir
Kampanyada 1+1’den 5+1 daire seçenekleri bulunuyor.
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Bunun için vatandaşlar satış ofislerine gidebilir.
Detaylı bilgi için Emlak Konut’un internet sitesi ziyaret edilebilir veya 444 36 55 aranabilir.
Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek.