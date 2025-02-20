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Emlak Konut'un kampanyası hangi illerdeki konut projelerini kapsıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki Emlak Konut’un yeni kampanyası dört ilde 25 projeyi kapsıyor.

Fotoğraf: AA

Emlak Konut yeni kampanyasını dün duyurmuştu. Kampanyanın kapsadığı iller ve projeler şöyle…


İstanbul:

  • Yenişehir Evleri Arnavutköy
  • Yeni Fikirtepe
  • Başakşehir Avrasya Konutları Cadde
  • Barbaros 48
  • BatıYakası
  • Ebruli Kayaşehir
  • Göktürk Kemerler Evleri
  • Gölyaka İstanbul
  • Hayat Flora
  • Kuzey Adalar
  • Majör Gölyaka
  • Meydan Başakşehir
  • NezihPark Bahçekent
  • NidaPark İstinye
  • Odak İstanbul
  • Senfoni Etiler
  • Park Yaşam Çınarköy
  • Tual Asya
  • Tual Gölyaka
  • Vadi Panorama
  • Yeni Levent

Balıkesir: Balıkesir Emlak Konutları

Antalya: Park Yaşam Antalya

İzmir: All Sancak ve Evora İzmir

Kampanyada 1+1’den 5+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Bunun için vatandaşlar satış ofislerine gidebilir.

Detaylı bilgi için Emlak Konut’un internet sitesi ziyaret edilebilir veya 444 36 55 aranabilir.

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek.

Emlak Konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu

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