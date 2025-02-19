Emlak Konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iştiraki Emlak Konut’un bugün başlatacağı kampanyanın ayrıntıları belli oldu.

Fotoğraf: AA

TRT Haber’in aktardığına göre Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni kampanyanın İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 projeyi kapsadığını duyurdu.

Birinci modelde peşinatsız azalan taksitle aylık yüzde 0,99 faiz ve 60 aya kadar taksit imkanı olacak.

İkinci modelde ilk bir yıl taksit ödemesini Emlak Konut karşılayacak. İlk yıl taksit ödemesi yapılmayacak modelde aylık yüzde 1,29 faizle 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Üçüncü modeldeyse peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarı ödenerek evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası’yla finansman imkanı sağlanacak. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.

Yılmaz şöyle konuştu:

“60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor.

Örnek olarak, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, altıncı ayla 18’inci ay arasında bir ara ödeme yapacak. 60’ıncı aydaysa aylık taksit 80 bin liraya kadar düşecek. Yani birinci aydan itibaren sürekli azalan bir ödeme planı olacak. Bu kampanya kapsamında 48 ay ve 60 ay gibi farklı seçenekler mevcut.”

Başvuru için herhangi bir şart aranmıyor.

Detaylı bilgi için Emlak Konut’un internet sitesi ziyaret edilebilir veya 444 36 55 aranabilir.

Son başvuru tarihi 23 Mart 2025.