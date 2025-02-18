Kurum 'müjde verdi': Hazine arazileri düşük maliyetle piyasaya sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum müjde verdi: “Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız.”

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Kurum, Ankara’daki inşaat çalıştayında arsa maliyetlerinin düşürülüp konut yapımını artırmak için hazırlıkların başladığını duyurdu. Yeni sosyal konut kampanyasını 81 ilde, bu yıl sonunda başlatacaklarını belirten bakan şöyle konuştu:

“Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.

Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut duyuracak.”

TRT Haber’in aktardığına göre Kurum müjdesiniyse şöyle duyurdu:

* Arsa maliyetini düşürecek konut fiyatını da arttırmayacak bir düzenlemeyi, kapsamlı bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, TOKİ başkanlığımız, bakan yardımcılığımız yürütecek.

* Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız.

* Bu müjdeyi de sizlerin huzurunda milletimize vermiş olalım.