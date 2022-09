Dört gün sürecek: ‘Gemlik Zeytini Festivali’ bugün başlıyor

Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği 29. Gemlik Zeytini Festivali bu akşam ‘Zeytinin Senfonisi‘ ile başlıyor. 11 Eylül’e kadar sürecek festivalde sanattan spora, edebiyattan halk konserlerine, yarışmalara kadar birçok alanda etkinlik var.

Fotoğraf: AA

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik markasını Türkiye genelinde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da etkin hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Üretici ile tüketici bir araya gelecek

Gemlik ekonomisinin en önemli kalemini oluşturan zeytin için zeytin üreticisine her konuda destek olduklarını belirten Sertaslan, “Belediye olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Kalitesiyle, lezzetiyle bir numara olan Gemlik zeytinimizin marka değerini korumak ve ileriye taşımak için düzenlediğimiz Gemlik Zeytini Festivali ile Türkiye’nin her yöresinden vatandaşımızı kentimizde buluşturmayı hedefliyoruz. Festival kapsamında ayrıca Ticaret Borsası’na kayıtlı zeytin üreticileri için hazırladığımız stantlarda üreticiler ile tüketicileri bir araya getirecek, açık bir pazara da ev sahipliği yapacağız. Zeytin üreticimiz, Gemlik halkı ve başka illerden kentimize gelen konuklarımız; dört gün sürecek olan festivalle sanatsal ve kültürel etkinliklerin de tadını çıkaracak” dedi.

Dört gün sürecek festivalin etkinlik takvimi şöyle:

8 Eylül Perşembe

21:00 Zeytinin Senfonisi / Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası – Zeytin Dalı Meydanı

9 Eylül Cuma

09:00 Zeytin Rotası Keşif Yürüyüşü – Başlangıç: Zeytin Dalı Meydanı

16:00 En Kıdemli Zeytin Çiftçisini Ziyaret – Umurbey Meydanı

19:00 Festival Korteji ve Açılış Serenomisi – Başlangıç: Engelsiz Kafe Önü

20:00 Halkdansları Gösterileri – Zeytindalı Meydanı

20:30 En Güzel Süslenen Traktör Yarışması Ödül Töreni – Gemlik İskele Meydanı

21:00 Gemlik Zeytini Futbol Turnuvası Kupa Töreni – Zeytin Dalı Meydanı

22:00 Konser: Özgür Can Çoban – Gemlik İskele Meydanı

10 Eylül Cumartesi

15.00 Çocuk Tiyatrosu: Zeytinin Hikayesi

16.00 Zeytinyağı Sabunu Atölyesi – Zeytin Dalı Meydanı

19.00 Danilo Zanna ile Zeytinli Lezzetler Atölyesi – Zeytin Dalı Meydanı

20.00 Ödüllü Zeytinli Tatlar Yarışması – Zeytin Dalı Meydanı

20.00 Zumba \ Çocuk Tiyatrosu \ Konser: DJ ECHO – Kumla Meydanı

22.00 Konser: Volkan Konak – Gemlik İskele Meydanı

11 Eylül Pazar

14.00 Didem Zeybek ile Zumba – Zeytin Dalı Meydanı

16.00 Zeytin Yeme Yarışması – Zeytin Dalı Meydanı

17.00 Zeytinli Saç Tasarımı Defilesi – Zeytin Dalı Meydanı

19.00 Söyleşi – Zeytin Dalı Meydanı

20.00 Çocuk Tiyatrosu \ Zumba \ Konser: Ahmet Gültekin – Kurşunlu Tahtalı Çarşı Meydanı

20.30 En Güzel Bahçe Yarışması Ödül Töreni – Zeytin Dalı Meydanı

21.00 En Kaliteli Sofralık Zeytin Yarışması Ödül Töreni – Zeytin Dalı Meydanı

21.00 Konser: Hakan Altun – Gemlik İskele Meydanı