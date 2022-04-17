Dolandırmaya çalıştığı kişi adli bilişim uzmanı çıkınca ‘deşifre’ oldu

Adli bilişim uzmanı Baki Nakkaş, kendisini yurt dışından arıyor gibi göstererek dolandırıcılık yapmaya çalışan kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek hakkında soruşturma açılmasını sağladı.

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AA’nın haberine göre öğretim görevlisi de olan Nakkaş, bir internet sitesinde ileri düzey donanıma sahip bilgisayarı 95 bin lira karşılığında satışa sundu. WhatsApp üzerinden Nakkaş’la irtibata geçen kişi, kendisini ‘yurt dışında yaşayan, iki çocuk annesi Caroline’ olarak tanıttı. Bilgisayarı Türkiye’deki arkadaşına hediye etmek istediğini, bunun için ne yapması gerektiğini sordu.

Banka hesap numarasını paylaşan Nakkaş, pazarlık yapmadan bilgisayarı almak istemesi ve İngilizce yazışmalarındaki anlam düşüklüğü nedeniyle şüphelendiği kişinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı.

Bitcoinla ödeme istemiş

Dolandırıcının, adına düzenlenen, bilinen uluslararası bir bankaya ait dekontu gönderdiğini söyleyen Nakkaş, dekontta ‘uluslararası bankacılık kuralları gereği transfer edilen paranın hesabına aktarılması için 2 bin 500 Türk lirasını karşı tarafın hesabına göndermesi gerektiği’ ibaresinin yer aldığını belirtti.

Şahsın, bankaların dolandırıcılığı önlemek için uluslararası para transferlerinde alıcının da bir miktar parayı depozito olarak havale yapmasını şart koştuğunu, bunun için ödemeyi Bitcoin olarak da yapabileceğini söylediğini aktaran Nakkaş şöyle devam etti:

“Böylece bizi dolandırmaya çalıştığından emin olduk. Kripto para hesabımın olmadığını söyleyince ısrarla hesap açmam için bana yardımcı olacağını yazdı. Parayı havale olarak göndermek istediğimi hatta bilgisayarı hediye etmek istediği Türkiye’deki arkadaşının hesap numarasını da gönderebileceğini bildirdim.

Bunun üzerine Türkiye’deki bir banka hesabını gönderdi. Biz de bu hesabına para transfer ettiğimizi söyledik. Şahıs paranın gelmediğini söyleyince bankacılık sisteminde bir problemin olabileceğini ileterek varsa başka bir banka hesabını daha göndermesini talep ettik. Amacımız, farklı hesapların aynı kişi adına kayıtlı olup olmadığını teyit etmekti. Bu şekilde şahısla ilgili daha çok bilgiye sahip olacaktık. Şahsın gönderdiği başka bankaya ait hesabın da aynı kişi adına olduğunu belirledik.”

Açık kaynak araştırması sonucunda şahsın Türkiye’de bilinen bir ilan sitesi üzerinden koleksiyon değeri olan paraları satışa sunduğunu tespit ettiklerini anlatan Nakkaş, şüphelinin ilan sitesindeki Türkiye koduna ait telefonunu aradığını ama kendisini engellediğini anlattı.

‘Yurt dışındaki Caroline, Samsun’daki bir erkek çıktı’

Şahsın deşifre olduğunu anladığı için telefonlarına cevap vermediği belirten Nakkaş, şunları söyledi:

“Bunun üzerine başka bir numaradan bu kişiye ulaşarak satışa sunduğu ürünlerden almak istediğimizi söyledik. Ödeme için de banka hesap numarası istedik. Şahıs gönderdiği hesap numarasıyla bizi dolandırmak için daha önce gönderdiği hesap numarasıyla aynıydı. Dolandırıcının bu kişi olduğunu böylece kesinleştirdik. Kendisini iki çocuk annesi ve yurt dışında arıyor gibi göstererek bizi dolandırmaya çalışanın aslında Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde ikamet eden bir erkek şahıs olduğunu belirledik. Yazışma ve tespitlerimiz doğrultusunda şikayette bulunarak şahıs hakkında soruşturma açılmasını sağladık.”

‘Zengin imajı çiziyorlar’

Mahkemelerde bilirkişilik yaptığı için benzer dolandırıcılık vakalarıyla çok sık karşılaştığını söyleyen Nakkaş toplumu dolandırıcılara karşı uyardı: “Dolandırıcılar karşı tarafı etkilemek için zengin olduğu imajı çiziyor. Buna taviz vermemek gerekiyor. Zira hiç kimse bir ürüne hak ettiğinden daha fazlasını vermek istemez. Satış işlemleri sırasında şüphe duyulan bir gelişme olursa hemen kolluk kuvvetlerine bildirim yapılmalıdır.”