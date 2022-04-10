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Yaramazlara biraz batar!

Dolandırıcılık operasyonu: Üç ayda 664 kişi tutuklandı


İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yılın ilk üç ayında polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 6 bin 155 kişiden 664’ü tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre 2022’nin ilk üç ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi.


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda ocakta 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195’i tutuklandı.

Şubatta 7 bin 43 dolandırıcılık kayda geçerken yakalanan 1706 şüpheliden 182’si tutuklandı.

Marttaysa 7 bin 968 dolandırıcılık suçu işlendi. Yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287’si tutuklandı.

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