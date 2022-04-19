Dokuz yıl önce yuttuğu mum tutacağı soluk borusunda kalan kadın ameliyatla ‘nefes’ine kavuştu

İzmir’de pasta yerken yuttuğu plastik mum tutacağı soluk borusuna takılan ve dokuz yıldır da bundan habersiz yaşayan 22 yaşındaki kadın, ameliyat sayesinde rahat nefes almaya başladı.

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Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Nuray Lütfiye Kalaycı, dokuz yıl önce bir yakınının doğum günü kutlamasında pasta yerken mumların konulduğu tutacağı yanlışlıkla yuttu. Yuttuğu cismin zaman içinde vücudundan çıktığını düşünen Kalaycı, 1,5 yıl önce hamile kaldığı süreçte nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Önceliği çocuğu oldu

Akciğerde sorun tespit eden doktoru, Kalaycı’ya tedaviye başlanması için gebeliğini sonlandırmasını önerdi. Çocuğunu dünyaya getirmek için tedaviyi erteleyen Kalaycı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti. Soluk borusunda bir cisim olduğu fark edildi.

Kalaycı, soluk borusundaki cismin çıkarılması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş, Kalaycı’nın 2 santimetre uzunluğundaki mum tutacağını ameliyatla çıkardı.

Hastanın 15 gün önce kendisine başvurduğunda yaptığı kontrollerde yabancı cismin hava yolunu tamamen tıkadığını belirlediğini söyleyen Yoldaş şöyle devam etti: “Akciğeri, geçirdiği enfeksiyonlara bağlı göğüs duvarına yapışmıştı. Ameliyatta önce bu yapışıklıkları giderdik. Sağ akciğerinin orta ve alt parçasının artık işlev görmemesine sebep olmuştu.

Ameliyat dört saat sürdü

Plastik tutacağı dört saatlik bir ameliyatla hastamızın soluk borusundan çıkardık. Rahat nefes almaya başladı. Kısa süre sonra taburcu olmasını planlıyoruz.”

Kalaycı’yı kısa süre içinde taburcu edeceklerini söyleyen Yoldaş, nefes darlığı yaşayan kişilere mutlaka bir doktora başvurmasını önerdi.

Kendinden çok bebeği için endişelendiğini anlatan Kalaycı “Karnımda canımdan bir can vardı, onu bırakmak istemedim, doğurmak istedim. Ameliyattan sonra rahat şekilde nefes almaya başladım. Son bir yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim” ifadelerini kullandı.