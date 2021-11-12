Doktor hatası nedeniyle beyin hasarı oluşan çocuğa 27,3 milyon sterlin ödenecek

Britanya’da, doktorların bir virüs nedeniyle hastalandığını anlamayıp eve yollaması nedeniyle beyin hasarı oluşan çocuk ve ailesine 27,3 milyon sterlin (362,9 milyon lira) ödenecek.

Fotoğraf: Liverpool Echo

Adı açıklanmayan, Liverpool kentinde yaşayan 13 yaşındaki çocuğun 10 yıl önce nöbet geçirdiği ve götürüldüğü hastanede ‘durumunun atlandığı’ belirtildi.

Çocuğun babası ve gittiği hastanenin bağlı olduğu Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) birimi arasında varılan anlaşma Manchester kentindeki yüksek mahkemenin hakimi tarafından onaylandı. Hakim ‘makul bir anlaşma’ olduğunu söyledi.

Anlaşmada, nöbet geçiren çocuğun 17 Eylül 2009’da, 17 aylıkken Liverpool’daki Alder Her Çocuk Hastanesi’nin acil servisine götürüldüğü ve eve yollandığı, daha sonra tekrar nöbet geçirdiği ikinci kez hastaneye gittiği ve yine eve yollandığı belirtildi. 24 Eylül’e kadar vücudunda virüs olduğunun anlaşılmadığı, müdahale için çok geç kalındığı ve telafisi olmayacak hasara yol açtığı vurgulanırken dava sürecinde hastane yönetimi ve doktorların görev ihlali olduğunu, aptıkları hatanın çocuğa zarar verdiğini itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hakim Fordham, çocuğun ömür boyu, yedi gün 24 saat desteğe ihtiyacı olduğunu, uzmanlardan terapi alması gerektiğini ve özel ekipmana ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek ailenin her ferdinin hayatının altüst olduğunun altını çizdi: “Anne ve babasından biri mutlaka yanında olmak zorunda biliyorum. Anlaşma sayesinde ödenecek parayla hayatlarının biraz olsun kolaylaşacağını umut ediyorum.”