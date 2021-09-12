Doğuma üç hafta kala Covid-19’a yakalanan ebe hayatını kaybetti: Bebeği kuvözde

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde ebe olan ve doğumuna üç hafta kala Covid-19’a yakalanınca, karnındaki bebeği ameliyatla alınıp kuvöze konulan Duygu Ömrüuzun (34), tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ömrüuzun, doğuma üç hafta kala Covid-19 şüphesiyle Ankara’da Şehir Hastanesi’ne gitti. Test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun’un sezaryenle alınıp hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu.

İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki akşam hayatını kaybetti. Ömrüuzun, memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından duyurdu: “Gümüşhane Devlet Hastanemizde ebe olarak görev yapan, Duygu Ömrüuzun Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”