Doğum istatistikleri: Doğurganlık, yenilenme düzeyinin altında kaldı

Yaklaşık iki yıldır ölüm istatistiklerini yayımlamayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’e ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Buna göre, 2021’de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız olarak dünyaya geldi.

Toplam doğurganlık hızı, 2001’de 2,38 çocukken, 2021’de 1,7 çocuk olarak kaydedildi. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1’in altında kaldığını gösterdi.

Türkiye’de toplam doğurganlık hızının 2021’de en yüksek kaydedildiği kent, 3,81 çocukla Şanlıurfa.

Bu ili 3,18 çocukla Şırnak, 2,78 çocukla Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu illerse 1,21 çocukla Kütahya, 1,25 çocukla Bartın, 1,26 çocukla Zonguldak olarak sıralandı.

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması, 2020’de 1,50 çocuk olurken, AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,83 çocukla Fransa olduğu, bu ülkeyi 1,80 çocukla Romanya’nın izlediği görüldü. En düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkeyse 1,13 çocukla Malta oldu.

Toplam doğurganlık hızı 2020 ‘de binde 1,76 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Yaş grupları

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızı, 2001’de en yüksek binde 144’le 20-24 yaş grubunda iken 2021’de binde 113’le 25-29 yaş grubunda görüldü.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ederken, 2001’de binde 49 olan adölesan doğurganlık hızı 2021’de binde 13’e geriledi. Diğer bir ifadeyle 2021’de 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 13 doğum düştü.

AB üyesi 27 ülke arasında 2020’de en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 38’le Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2’yle Danimarka ve Hollanda oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2020’de binde 15 olan Türkiye, AB üyesi sekiz ülkeyle beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,1 oldu

2001’de doğuran annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2021’de 29,1 oldu. İlk kez 2021’de doğuran annelerin ortalama yaşıysa 26,7 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2021’de ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4’le İstanbul olurken, bu ili 28 yaşla Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27,9 yaşla Muğla, İzmir ve Ankara izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu ilse 23,6’yla Ağrı oldu. Bu ili 23,9 yaşla Muş, 24,2 yaşla Şanlıurfa takip etti.

Doğumların yüzde 3,1’i çoğul doğum

Doğumların 2021’de yüzde 3,1’i çoğul doğumken, bunların yüzde 96,2’si ikiz, yüzde 3,5’i üçüz ve yüzde 0,3’ü dördüz ve daha fazla bebek olarak kaydedildi.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2021’de doğumların yüzde 35,8’inin ilk, yüzde 32,2’sinin ikinci, yüzde 18,2’sinin üçüncü, yüzde 13,1’inin ise dördüncü ve üzeri doğum olduğu görüldü.