Hediyenin içindeki el bombası patladı, genelkurmay başkanının asistanı öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanı asistanı Gennadiy Çastyakov, doğum günü hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu öldü.
AA’nın haberine göre, sosyal medya hesabından bilgi veren Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, bugün asistanı Çastyakov’un ‘trajik koşullarda’ ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldüğünü belirtti.
Doğum günü hediyelerinin birinin içinde bilinmeyen bir patlayıcının infilak ettiğini aktaran Zalujnıy, olayın nedeninin soruşturma sırasında belirleneceğini kaydetti.
Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada da Kiev bölgesinin Çayki köyündeki bir apartmanda patlama ihbarı alınması üzerine polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre 39 yaşındaki Çastyakov’un el bombası patlaması sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 13 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı ifade edildi.