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Yaramazlara biraz batar!

Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Pixabay

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yarın Doğu Anadolu Bölgesi’nde muhtemel kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Uyarıda şunlar kaydedildi:


“Yapılan son değerlendirmelere göre; 09.10.2023 Pazartesi günü Doğu Anadolu’nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70- 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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