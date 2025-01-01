Doğru gayrimenkul yatırımı için Avrupa’nın en kârlı yedi şehri

‘Global Property Guide’ (Küresel Emlak Rehberi), 2025’te gayrimenkul yatırımı için en uygun yedi Avrupa şehrini belirledi.

Madrid. Fotoğraf: Wikipedia

Bilinçli yatırımcılar, kira getirisi yüksek gayrimenkullere yöneliyor. Çünkü kira getirisi yüksek mülkler, satış için verilen parayı kısa süre içinde yeniden sahibine kazandırıyor.

Euronews Türkçe‘nin aktardığına göre Küresel Emlak Rehberi, Avrupa’da en karlı yatırımın yapılabileceği kentleri belirledi.

Riga

Letonya’nın başkenti Riga UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kent, yüzde 8,47’lik kira getirisiyle Avrupa listelerinin de başında.

Dublin

İrlanda’nın başkenti Dublin birçok çok uluslu şirkete ve merkeze ev sahipliği yapıyor. Kira getirisi yüzde 6,83 olan kentin edebi tarihi ve sanat ortamı yatırımcılar için ilgi çekici unsurlardan.

Podgorica

Şehrin kira getirisi yüzde 6,67. Karadağ’ın başkenti Podgorica hem Adriyatik plajları hem kayak merkezleriyle ünlü.

Varşova

Polonya’nın başkenti Varşova hem gökdelenleri hem de şehrin tarihi yapısıyla karma bir görüntü sunuyor. Şehir moderni ve eskiyi bir arada tutan mimarisiyle yüzde 6,49’luk bir kira getirisi vadediyor.

Bükreş

1 Ocak 2025 itibariyle Schengen bölgesine giren bu kentin bir emlak satış rekoru kırması bekleniyor.

Komünizm döneminden kalan mimarisi ve yoğun gece hayatıyla bilinen Bükreş’in şimdilik kira getiri oranı yüzde 6,23.

Brüksel

Avrupa Birliği’nin (AB) merkezi olan kentin bir siyasi prestiji var. Kentin kira getiri oranı yüzde 5,54.

Madrid

İspanya’nın başkenti Madrid’de ışıltılı gece hayatı ve tarihi dokusuyla karlı bir gayrimenkul kenti. Şehrin kira getirisi yüzde 5,49.