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2024'te gayrimenkul satışları: Rekor Şehitkamil'de

2024’te en çok gayrimenkul il bazında İstanbul’da, ilçe bazında ise Şehitkamil’de (Gaziantep) satıldı.

Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verileri doğrultusunda 2024’teki gayrimenkul satışlarına ilişkin açıklama yaptı.


Buna göre büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışı en çok 326 bin 737’yle İstanbul’da yapıldı. İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9’unu tek başına üstlendi.

İstanbul’u takip eden diğer dört şehir ve satış rakamları şöyle:

  • Ankara: 191 bin 929
  • İzmir: 132 bin 809
  • Bursa: 102 bin 950
  • Antalya: 101 bin 726

En çok gayrimenkul satılan ilçe Şehitkamil

Deprem bölgesindeki illerden Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla 2024’te birinci sırada yer aldı.

Şehitkamil’i takip eden dört ilçe ve satış rakamları şöyle:

  • İstanbul’un Esenyurt ilçesi: 28 bin 803
  • Gaziantep’in Şahinbey ilçesi: 27 bin 173
  • Ankara’nın Çankaya ilçesi: 25 bin 26 
  • Bursa’nın Nilüfer ilçesi: 23 bin 288

2024’te toplam 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satıldı. Bunların 1 milyon 256 bin 901’i konut kategorisinde yer aldı.

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