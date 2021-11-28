Doğaya zarar veren, hayvana eziyet eden 1300 kişiye toplam 5,5 milyon lira ceza

Emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan çevre, doğa ve hayvanları koruma birimlerince doğaya zarar veren veya hayvanlara eziyet eden 1300 kişiye yaklaşık 5,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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AA’nın İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatı bünyesinde oluşturulan birimler, 81 ilde 2 bin 500 personel ve 171 tam donanımlı araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumun bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme Mobil Uygulaması’nı (HAYDİ) bugüne kadar 167 bin 200 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 27 bin 758 ihbara anında müdahale edildi.

Uygulanan idari para cezalarının yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan adli suçlarla ilgili 2 binin üzerinde kişiye işlem yapıldı ve bunlar adli mercilere sevk edildi.