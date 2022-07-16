Doğan Tılıç: Tarihi “15 Temmuz öncesi” ve “sonrası” diye bölmek ise olanları anlaşılır değil muğlak kılıyor.

“Bu hareket, Allah’ın bize büyük bir lütfudur” diye de tanımlanan bir darbe girişimin 6. yılı ülke çapındaki etkinliklerle anıldı dün. Yazıyı gazeteye gönderdiğimde, Erdoğan’ın bütün vatandaşları davet ettiği ve en görkemli etkinliğe sahne olması beklenen Saraçhane Meydanı’nı görmüş değildim.

Ancak, ileriki yıllarda 15 Temmuz’la ilgili şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha fazlasını görüp öğreneceğimize eminim. Yıllarca “Hizmet” diye alkışlanan cemaatin memleketin başına bela olduğunu anlamak için 15 Temmuz’un yaşanması gerekmiyordu. Tarihi “15 Temmuz öncesi” ve “sonrası” diye bölmek ise olanları anlaşılır değil muğlak kılıyor.

Doğan Tılıç’ın yazısı