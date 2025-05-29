Doğalgaz ithalatı martta yüzde 35,9 artmış

Türkiye’nin doğalgaz ithalatı martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 5 milyar 996 milyon metreküpe çıktı.

Fotoğraf: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) martta ‘Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu’na göre ithalatın 3 milyar 394 milyon metreküpü boru hatları, 2 milyar 601 milyon metreküpüyse sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Doğalgaz ithalatı, martta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 5 milyar 996 milyon metreküpe çıktı.

Boru hattıyla en fazla ithalat yapılan üç ülke şöyle:

Rusya: 1 milyar 790 milyon metreküp

Azerbaycan: 1 milyar 43 milyon metreküp

İran: 561 milyon metreküp

Aynı dönemde ABD’den 1 milyar 490 milyon metreküp, Cezayir’den 642 milyon metreküp, Nijerya’dan 210 milyon metreküp, Kamerun’dan 191 milyon metreküp, Yunanistan’dan 66 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Türkiye’nin doğalgaz stoğu martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 düşüşle yaklaşık 3 milyar 38 milyon metreküp oldu. Stoğun yaklaşık 2 milyar 641 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 397 milyon metreküpüyse LNG terminallerinde. ​​​​​​​