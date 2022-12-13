Yılın en komik doğal yaşam fotoğrafları: Düşen aslan, gülümseyen balık, futbol oynayan şahin…

2015’ten beri verilen Mizahi Doğal Yaşam Fotoğraf ödüllerinde bu yıl birincilik ağaçtan düşen üç aylık aslan yavrusunu çeken Jennifer Hadley’nin oldu. Somondan tokat yiyen ayı, futbol oynayan şahin, gülümseyen balıklar yarışmaya katılan diğer kareler arasında.

Ağaçtan düşen üç aylık aslan, Jennifer Hadley’ye birincilik ödülü getirdi

Ödül, doğal yaşamı mizahi bir dille fotoğraflayarak korumayı amaçlayan fotoğrafçılar Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam tarafından düzenleniyor. Yaklaşık 5 bin fotoğrafın yarıştığı bu yıl, Tanzanya’da ağaçtan düşen aslan yavrusu görüntüleyerek birinci olan Jennifer Hadley, CNN’e “kedi gibi ustalıkla ineceğini düşünmüştüm, düşeceğine hiç ihtimal vermedim” dedi.

Yarışmaya katılan diğer bazı kareler şöyle: