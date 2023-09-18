Diyarbakır’da silahlı kavga: İki ölü, iki yaralı

Diyarbakır Bismil’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre, Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak’ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen iki kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.