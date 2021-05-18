Diyarbakır’da askeri üsse maket uçaklarla saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki bir askeri tesise iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyada 8. Ana Jet Üssü’nde bir patlama meydana geldiği, ardından silah sesleri duyulduğu, bir süre sonra ikinci bir patlama meydana geldiği yolunda paylaşımlar yapılmıştı.

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Gazeteci arkadaşlarımız Diyarbakır'da 8. Ara Jet Üssü'nde şiddetli bir patlama yaşandığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu bilgilerini verdi. Üsse drone tipi hava araçlarıyla eylem yapıldığı ve patlamanın bu nedenle yaşandığı, polis telsizlerinden anons olarak da geçilmiş. pic.twitter.com/84wnogilkl — Fehim Işık (فه‌هیم) (@Fehim_Isik) May 18, 2021

Patlamalara ilişkin birçok sahte fotoğraf da dolaşıma sokuldu.

Resmi açıklama Soylu’dan geldi.

Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.



Herhangi bir zaiyat yoktur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 18, 2021

Valilik açıklamasında da saldırıda 00:30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nın hedef alındığı,

ancak herhangi bir zayiat bulunmadığı duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı da üste herhangi bir hasar bulunmadığını bildirdi.