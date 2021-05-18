Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da askeri üsse maket uçaklarla saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki bir askeri tesise iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyada 8. Ana Jet Üssü’nde bir patlama meydana geldiği, ardından silah sesleri duyulduğu, bir süre sonra ikinci bir patlama meydana geldiği yolunda paylaşımlar yapılmıştı.

Reklam

Patlamalara ilişkin birçok sahte fotoğraf da dolaşıma sokuldu.

Resmi açıklama Soylu’dan geldi.

Valilik açıklamasında da saldırıda 00:30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nın hedef alındığı,
ancak herhangi bir zayiat bulunmadığı duyuruldu.

Reklam

Milli Savunma Bakanlığı da üste herhangi bir hasar bulunmadığını bildirdi.

SON HABERLER

TTB: En büyük engel akıldışı yasaklar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ‘kademeli normalleşme’ genelgesini eleştirerek ‘Toplumun uyum sağlamasının önünde en büyük engelin akıldışı yöntemler, yasaklar olduğu bilinmelidir’ dedi.