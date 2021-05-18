Diyarbakır’da askeri üsse maket uçaklarla saldırı girişimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daki bir askeri tesise iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sosyal medyada 8. Ana Jet Üssü’nde bir patlama meydana geldiği, ardından silah sesleri duyulduğu, bir süre sonra ikinci bir patlama meydana geldiği yolunda paylaşımlar yapılmıştı.
Patlamalara ilişkin birçok sahte fotoğraf da dolaşıma sokuldu.
Resmi açıklama Soylu’dan geldi.
Valilik açıklamasında da saldırıda 00:30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nın hedef alındığı,
ancak herhangi bir zayiat bulunmadığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı da üste herhangi bir hasar bulunmadığını bildirdi.