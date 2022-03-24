‘Diyanet Akademisi’ kararı Resmi Gazete’de

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bazı faaliyetleri, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yürütülecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimiyle hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.
Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.