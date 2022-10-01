Disney LGBTİ+ haklarını savunan HRC’nin gönlünü aldı: Bağışı kabul edildi

ABD’de LGBTİ+ sivil toplum kuruluşu Human Rights Campaign (HCR) Disney’e koyduğu ‘tavrı‘ yumuşatarak şirketin bağışını kabul edeceğini açıkladı. Peki HCR neden tavır koymuştu?

Disney’in Kaliforniya’daki çalışanları da geçtiğimiz Mart ayında şirketin ‘sessizliğini’ protesto etmişti Fotoğraf: Reuters

Human Rights Campaign (İnsan Hakları Kampanyası) 1980’de kurulduğundan beri ABD’nin en yaygın ve etkili sivil toplum örgütlerinden biri; LGBTİ+ bireylerin haklarını savunuyor.

ABD’de kısaca ‘Don’t Say Gay’ (Eşcinsel deme) olarak bilinen yasal düzenlemelerse, okullarda LGBTİ+ bireylerin kimliğiyle ilgili eğitim ve bilgilendirmelerin kısıtlanması gerektiğinin düşünen anne babalar tarafından destekleniyor.

Florida’da büyük bir eğlence parkı da olan ve ‘LGBTİ+ dostu’ olarak bilinen Disney’in üst düzey yönetimi yasa karşısında sessiz kalmış ve çalışanları da dahil olmak üzere farklı kesimlerin protesto tepkisiyle karşılaşmıştı.

Sonuçta Disney geri adım attı, yasayı açıkça eleştirdi ve HRC ve diğer LGBTİ+ hakları örgütlerine 5 milyon dolarlık bağış yapacağını duyurdu.

Ancak HRC, önce şirketin LGBTQ örgütleriyle yakın çalışarak ‘kamuya açıkladığı taahhütlerini’ gerçekleştirdiğini görmek istediğini belirtti ve bağışı reddetti.

HRC sözcüsü Elizabeth Bibi, aradan geçen aylardan sonra bağışı kabul etmeyi kabul ettiğini söyledi. Ayrıca Disney’i LGBTİ+ topluluğuna verdiği destekte ‘sağlam durduğu’ için övdü.