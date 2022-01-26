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Yaramazlara biraz batar!

Disney+ bu yaz Türkiye’de

Disney+, Türkiye’nin de dahil olduğu 42 ülkede bu yaz yayına başlıyor.

Fotoğraf: Disney

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurdu. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.


Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic yapımlarının da bulunduğu platformda özel orijinal yapımların yer aldığı binlerce saatlik içerik bulunuyor.

Disney+’ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):

  1. Andorra
  2. Arnavutluk
  3. Bahreyn
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Bosna Hersek
  6. Bulgaristan
  7. Cezayir
  8. Çek Cumhuriyeti
  9. Estonya
  10. Fas
  11. Filistin Devleti
  12. Güney Afrika
  13. Hırvatistan
  14. Irak
  15. İsrail
  16. Karadağ
  17. Katar
  18. Kosova
  19. Kuveyt
  20. Kuzey Makedonya
  21. Letonya
  22. Libya
  23. Lihtenştayn
  24. Litvanya
  25. Lübnan
  26. Macaristan
  27. Malta
  28. Mısır
  29. Polonya
  30. Romanya
  31. San Marino
  32. Sırbistan
  33. Slovakya
  34. Slovenya
  35. Suudi Arabistan
  36. Tunus
  37. Türkiye
  38. Umman
  39. Ürdün
  40. Vatikan
  41. Yemen
  42. Yunanistan

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