Disney+ bu yaz Türkiye’de

Disney+, Türkiye’nin de dahil olduğu 42 ülkede bu yaz yayına başlıyor.

Fotoğraf: Disney

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurdu. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Güney Afrika, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic yapımlarının da bulunduğu platformda özel orijinal yapımların yer aldığı binlerce saatlik içerik bulunuyor.

Disney+’ın bu yaz yayına başlayacağı ülkelerin tam listesi (alfabetik sırayla):