Disney, artık ‘nicelik değil, niteliğe’ önem verecekmiş

Türkiye’ye geçen yıl 14 Haziran’da Disney+’la giren Disney, artık ‘nicelik değil nitelik’ yaklaşımını benimseyerek film sayısını azaltıp kaliteye odaklanacağını açıkladı.

Fotoğraf illüstrasyonu: Jacob Reynolds

Stratejisini yeniden gözden geçiren stüdyonun amaçlarından biri de filmlerin bütçelerini düşürmek.

Beyazperde‘nin aktardığına göre CEO Bob Iger, geçen gün üçüncü çeyrek kazanç toplantısındaki açıklamasında “Filmlerimizin kalitesini artırmaya ve daha iyi ekonomiye; yalnızca yayınladığımız film sayısını değil, aynı zamanda film başına maliyeti de azaltmaya odaklandık” diyerek aldıkları yeni kararı duyurdu.

Iger, tüketicilerin Disney içeriklerine birden fazla yoldan erişmesine olanak sağlayacaklarına da söyledi:

“Mevcut birden fazla dağıtım penceresini benimseyerek, tüketicilerin içeriğimize birden fazla yoldan erişmesine olanak tanıyarak içeriklerimizin tam etkisini en üst düzeye çıkarıyoruz.”

Temmuz başında, Disney’in yılın ilk yarısında mali açıdan en başarılı stüdyo olduğu ve Marvel, Lucasfilm ve Pixar filmlerinden 3.4 milyar dolar gelir elde ettiği bildirilmişti.

Bunun yanı sıra gişe beklentilerini karşılayamayan ve bazı durumlarda izleyicileri de kazanamayan maliyetli yapımlar, açıkça Disney yöneticilerinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Stüdyonun yakın zamanda çıkan filmlerinden ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ 300 milyon dolarlık bütçesine kıyasla dünya çapında yalnızca 369 milyon dolar kazanabildi. Pixar animasyonu ‘Elemental’ gişede geç gelen bir başarı yakalamış ve batmamış olsa da yalnızca 400 milyon dolara ulaşabildi, Marvel filmi ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ ise 476 milyon dolarla en düşük MCU hasılatlarından birine imza attı.