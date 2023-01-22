Disney beş yıllık seçkisini duyurdu: Star Wars’tan Avatar’a 56 filmin vizyon tarihleri

Türkiye’ye 14 Haziran’da Disney+ ile giriş yapan Disney, önümüzdeki beş yıl içinde yayımlayacağı 56 filmi duyurdu. Yeni ‘Marvel Sinematik Evreni’, ‘Star Wars’ ve ‘Avatar’ filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu.

Disney 2028 takvimine, gizemli Marvel ve Pixar filmlerinin yanı sıra bir çok ‘İsimsiz Disney’ filmleri de ekledi. Platform, isimsiz filmlerden birinin bu yıl vizyona gireceğini bildirdi.

Öte yandan Yeni Marvel Sinematik Evreni, Star Wars ve Avatar filmleri için de tarihler belli oldu.

Disney’in 2028 yılına kadar yayımlamayı planladığı 56 filmin tam listesi şu şekilde: (Tarihler ilerleyen dönemlerde değişebilir)

2023

17 Şubat 2023 – Disney – Ant-Man ve Wasp: Quantumania

7 Nisan 2023 – Searchlight – Chevalier

5 Mayıs 2023 – Disney – Galaksinin Koruyucuları 3

26 Mayıs 2023 – Disney – Küçük Deniz Kızı

2 Haziran 2023 – 20th – Güreşçi

16 Haziran 2023 – Disney – Elemental

30 Haziran 2023 – Disney – Indiana Jones 5 (Indiana Jones and the Dial of Destiny)

28 Temmuz 2023 – Disney – The Marvels

11 Ağustos 2023 – Disney – Haunted Mansion

15 Eylül 2023 – 20th – A Haunting in Venice

22 Eylül 2023 – Searchlight – Next Goal Wins

6 Ekim 2023 – 20th – True Love

22 Kasım 2023 – Disney – Wish

1 Aralık 2023 – Disney – İsimsiz Disney

2024

14 Şubat 2024 – Disney – İsimsiz Disney

1 Mart 2024 – Disney – Elio

22 Mart 2024 – Disney – Disney’s Snow White

3 Mayıs 2024 – Disney – Captain America: New World Order

24 Mayıs 2024 – 20th – Kingdom of the Planet of the Apes

14 Haziran 2024 – Disney – Inside Out 2

5 Temmuz 2024 – Disney – Mufasa: The Lion King

26 Temmuz 2024 – Disney – Thunderbolts

16 Ağustos 2024 – Disney – İsimsiz Disney

6 Eylül 2024 – Disney – Blade

8 Kasım 2024 – Disney – Untitled Deadpool movie

27 Kasım 2024 – Disney – Untitled Disney animation

20 Aralık 2024 – 20th – Avatar 3

2025

14 Şubat 2025 – Disney – Fantastic Four

7 Mart 2025 – Disney – İsimsiz Disney

11 Nisan 2025 – Disney – İsimsiz Disney

2 Mayıs 2025 – Disney – Avengers: The Kang Dynasty

23 Mayıs 2025 – Disney – İsimsiz Disney

13 Haziran 2025 – Disney – İsimsiz Pixar

2 Temmuz 2025 – Disney – İsimsiz Disney

25 Temmuz 2025 – Disney – İsimsiz Marvel

15 Ağustos 2025 – Disney – İsimsiz Disney

7 Kasım 2025 – Disney – İsimsiz Marvel

26 Kasım 2025 – Disney – İsimsiz Disney animasyon

19 Aralık 2025 – Disney – İsimsiz Star Wars

2026

16 Ocak 2026 – Disney: İsimsiz Disney

13 Şubat 2026 – Disney: İsimsiz Marvel

6 Mart 2026 – Disney – İsimsiz Pixar

27 Mart 2026 – Disney – İsimsiz Disney

17 Nisan 2026 – Disney – İsimsiz Disney

1 Mayıs 2026 – Disney – Avengers: Secret Wars

22 Mayıs 2026 – Disney – İsimsiz Disney

19 Haziran 2026 – Disney – İsimsiz Pixar

10 Temmuz 2026 – Disney – İsimsiz Disney

24 Temmuz 2026 – Disney – İsimsiz Marvel

14 Ağustos 2026 – Disney – İsimsiz Disney

18 Eylül 2026 – Disney – İsimsiz Disney

6 Kasım 2026 – Disney – İsimsiz Marvel

25 Kasım 2026 – Disney – İsimsiz Disney animasyon

18 Aralık 2026 – 20th – Avatar 4

2027

17 Aralık 2027 – Disney – İsimsiz Star Wars

2028