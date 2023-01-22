Disney beş yıllık seçkisini duyurdu: Star Wars’tan Avatar’a 56 filmin vizyon tarihleri

Türkiye’ye 14 Haziran’da Disney+ ile giriş yapan Disney, önümüzdeki beş yıl içinde yayımlayacağı 56 filmi duyurdu. Yeni ‘Marvel Sinematik Evreni’, ‘Star Wars’ ve ‘Avatar’ filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu.
Disney 2028 takvimine, gizemli Marvel ve Pixar filmlerinin yanı sıra bir çok ‘İsimsiz Disney’ filmleri de ekledi. Platform, isimsiz filmlerden birinin bu yıl vizyona gireceğini bildirdi.
Öte yandan Yeni Marvel Sinematik Evreni, Star Wars ve Avatar filmleri için de tarihler belli oldu.
Disney’in 2028 yılına kadar yayımlamayı planladığı 56 filmin tam listesi şu şekilde: (Tarihler ilerleyen dönemlerde değişebilir)
2023
- 17 Şubat 2023 – Disney – Ant-Man ve Wasp: Quantumania
- 7 Nisan 2023 – Searchlight – Chevalier
- 5 Mayıs 2023 – Disney – Galaksinin Koruyucuları 3
- 26 Mayıs 2023 – Disney – Küçük Deniz Kızı
- 2 Haziran 2023 – 20th – Güreşçi
- 16 Haziran 2023 – Disney – Elemental
- 30 Haziran 2023 – Disney – Indiana Jones 5 (Indiana Jones and the Dial of Destiny)
- 28 Temmuz 2023 – Disney – The Marvels
- 11 Ağustos 2023 – Disney – Haunted Mansion
- 15 Eylül 2023 – 20th – A Haunting in Venice
- 22 Eylül 2023 – Searchlight – Next Goal Wins
- 6 Ekim 2023 – 20th – True Love
- 22 Kasım 2023 – Disney – Wish
- 1 Aralık 2023 – Disney – İsimsiz Disney
2024
- 14 Şubat 2024 – Disney – İsimsiz Disney
- 1 Mart 2024 – Disney – Elio
- 22 Mart 2024 – Disney – Disney’s Snow White
- 3 Mayıs 2024 – Disney – Captain America: New World Order
- 24 Mayıs 2024 – 20th – Kingdom of the Planet of the Apes
- 14 Haziran 2024 – Disney – Inside Out 2
- 5 Temmuz 2024 – Disney – Mufasa: The Lion King
- 26 Temmuz 2024 – Disney – Thunderbolts
- 16 Ağustos 2024 – Disney – İsimsiz Disney
- 6 Eylül 2024 – Disney – Blade
- 8 Kasım 2024 – Disney – Untitled Deadpool movie
- 27 Kasım 2024 – Disney – Untitled Disney animation
- 20 Aralık 2024 – 20th – Avatar 3
2025
- 14 Şubat 2025 – Disney – Fantastic Four
- 7 Mart 2025 – Disney – İsimsiz Disney
- 11 Nisan 2025 – Disney – İsimsiz Disney
- 2 Mayıs 2025 – Disney – Avengers: The Kang Dynasty
- 23 Mayıs 2025 – Disney – İsimsiz Disney
- 13 Haziran 2025 – Disney – İsimsiz Pixar
- 2 Temmuz 2025 – Disney – İsimsiz Disney
- 25 Temmuz 2025 – Disney – İsimsiz Marvel
- 15 Ağustos 2025 – Disney – İsimsiz Disney
- 7 Kasım 2025 – Disney – İsimsiz Marvel
- 26 Kasım 2025 – Disney – İsimsiz Disney animasyon
- 19 Aralık 2025 – Disney – İsimsiz Star Wars
2026
- 16 Ocak 2026 – Disney: İsimsiz Disney
- 13 Şubat 2026 – Disney: İsimsiz Marvel
- 6 Mart 2026 – Disney – İsimsiz Pixar
- 27 Mart 2026 – Disney – İsimsiz Disney
- 17 Nisan 2026 – Disney – İsimsiz Disney
- 1 Mayıs 2026 – Disney – Avengers: Secret Wars
- 22 Mayıs 2026 – Disney – İsimsiz Disney
- 19 Haziran 2026 – Disney – İsimsiz Pixar
- 10 Temmuz 2026 – Disney – İsimsiz Disney
- 24 Temmuz 2026 – Disney – İsimsiz Marvel
- 14 Ağustos 2026 – Disney – İsimsiz Disney
- 18 Eylül 2026 – Disney – İsimsiz Disney
- 6 Kasım 2026 – Disney – İsimsiz Marvel
- 25 Kasım 2026 – Disney – İsimsiz Disney animasyon
- 18 Aralık 2026 – 20th – Avatar 4
2027
- 17 Aralık 2027 – Disney – İsimsiz Star Wars
2028
- 22 Aralık 2028 – 20th – Avatar 5