Dışişleri Bakanlığı’ndaki sözleşmeli personellerden iş bırakma eylemi kararı

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen), Dışişleri Bakanlığı’nın merkez ve yurt dışı teşkilatlarında görevli sözleşmeli personelin, mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle 7 ve 9 Kasım’da iş bırakma eylemine gideceğini açıkladı.

Fotoğraf: ANKA

Büro Memur-Sen’in konuya dair yazılı açıklamasında, personellerin mali ve özlük haklarındaki kayıplara karşı tüm temsilciliklerde aynı anda eylem yapacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne 20 Eylül’de bildirilen üç aşamalı eylem planına göre sözleşmeli personel, 17 Ekim’den itibaren işe siyah kıyafetle gitmeye başladı. Sözleşmeli personelin siyah kıyafet eylemi 21 Ekim’e kadar sürecek.

Sözleşmeli personeller 26, 28 ve 31 Ekim’deyse işe iki saat geç gidip iki saat erken çıkacak. 7 ve 9 Kasım’daysa tam gün iş bırakma eylemi yapılacak.