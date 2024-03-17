Dil fırçalamak kesinlikle yeni bir alışkanlık değil. Bu, Ayurveda’da ‘Jihwa Prakshalana’ olarak bilinen asırlık bir ritüel. Ayrıca ağız sağlığına sayısız yararı var. Buna karşılık, ağız bakımında en az üzerinde durulan nokta. Oysa uzmanlar, herkes dilini fırçalamalı, diyor. Neden mi?

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İşte yanıtları.

1. Ağız kokusunu önler

Eğer ağız kokusu varsa gargara yapmak durumu daha da kötüleştirir. Gargara kokuyu birkaç dakikalığına maskeleyebilir ama koku kesinlikle geri gelecektir. Bunun yerine, kokuyu etkili bir şekilde gidermek için kokunun kaynağına inmeyi düşünmelisiniz. Dilinizi fırçalamak, dilin arka kısmında bakteri oluşumunu azaltarak tam da bunu sağlar.

2. Damağınızı temizler

Dilimizi tüylü bir halıya benzetebiliriz, çünkü köşe ve yarıklarda döküntüleri ve bakterileri kolayca hapseder. Bu malzeme zamanla biriktiğinden dil üzerinde uygun olmayan biyofilm oluşumuna yol açabilir ve hatta tat alma duyularınızı köreltebilir. Bu yüzden dili fırçalamak yemeğinizin lezzetini artırarak daha uzun süre tok kalmanıza bile yarayabilir.

3. Kan basıncına iyi gelebilir

Dilinizi fırçalarsanız kan basıncınızı da düşürebilirsiniz. Bu, bağışıklık fonksiyonunu, kiloyu, dolaşımı, ruh halini de etkileyen molekül nitrik oksitle ilgili. Ağız mikrobiyomunuzdaki bakteriler nitrik oksit üretebilir ve dilinizdeki birikimin kazınması nitrik oksit için gerekli alanı sağlar. Hatta araştırmalar, dili düzenli olarak temizlemenin nitrik oksit düzeyini artırmaya yaradığını ve böylece dinlenme sırasındaki sistolik kan basıncını iyileştirdiğini bile gösteriyor.

4. Ağız sağlığını geliştirir

Dil fırçalama, dil üzerinde bakteri oluşumunu engellemeye yarar, bu da ağız mikrobiyomunun dengelenmesine yardım eder. Dengeli bir mikrobiyom, optimal ağız sağlığı için gerekli. Sağlam bir ağız bakımı rutini diş fırçalama ve diş ipi kullanmanın ötesine geçer. Dişlerimizi kurtaracak tek şey fırçalamak ve diş ipi kullanmak değil. Dilinizi ihmal ederseniz çürümelerin önüne geçemeyebilirsiniz.