Dilek Güngör: Sadece stopaj indirimi yeterli olmuyor

Dövizdeki oynaklık ve enflasyon oranlarının yüksekliği TL mevduatı tercih eden yatırımcıları zora sokuyor. Şu anda mevduat faizleri yüzde 18.14 seviyesinde… Geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra bankaların bir miktar mevduat faizlerini indirmesi beklenebilir. Bu durumda da TL’nin cazibesini korumak için stopaj indiriminin sürdürülmesi yerinde bir tercih olur.

Fakat dediğim gibi, TL’nin cazibesini artırmak ya da ters dolarizasyon için sadece stopaj indirimi yeterli olmuyor. Vatandaş yüzde 19.25 olan enflasyonun altında parasını ezdirmemek için reel getiri elde edeceğini düşündüğü yere yatırıyor.

Dilek Güngör’ün yazısı