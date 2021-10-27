Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Sürekli problem yaşadığım ve başkalarının da yaşadığından emin olduğum TGS daha anlayışlı, problem çözmeye odaklı, inisiyatif kullanabilen ve en azından belli aşamaları geçmiş benim gibi vizesi ya da oturma izni olan yolculara çözüm yaratabilen, yaratamıyorsa da bunun nedenlerini daha iyi anlatabilen ve çözüm önerisi getiren bir ekip haline gelmek için hizmet iyileştirme programı hazırlayabilir.