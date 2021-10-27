Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
AA’nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyurudan aktardığına göre, 15-21 Ekim’de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçlarını ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden öğrenebilecek.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-5 Kasım’da yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu ‘üniversite e-Kayıt’ uygulamasından ise 2 Kasım’dan itibaren 3 Kasım saat 23.59’a kadar elektronik kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurması gerekiyor.