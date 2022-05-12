Diken’in ‘radyasyon’ haberi Meclis gündeminde

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Diken’in gündeme getirdiği 26-27 Nisan’da Avrupa’da en yüksek radyasyon oranının Manisa’da ölçülmesi haberini Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: Greenpeace

Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) Radyoaktivite Çevresel İzleme (REM) grubunun yayımladığı grafiklere göre 26 ve 27 Nisan’da Avrupa’da en yüksek radyasyon oranı Manisa’da tespit edilmişti.

Diken’in konuştuğu uzmanlar Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde bir dönem işletilen uranyum madenini işaret etmişti. Uzmanlar aynı zamanda İzmir Gaziemir ve Aydın Söke’nin de aynı tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlatmıştı.

Nükleer Denetleme Kurumu’yse (NDK) Avrupa’da en yüksek radyasyon oranının Manisa’da ölçülmesini ‘elektriksel dalgalanmaya’ bağlamıştı. Diken’e konuşan nükleer enerji uzmanı Prof. Dr. Tolga Yarman’sa bu ifadeyi ilk defa duyduğunu söylemişti.

Konuyu Meclis’e taşıyan Çınar, soru önergesinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

1- 1970-1980 yılları arasında Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde işletilen uranyum madeni

kapandıktan sonra tesis işletme sahasının, ocakların, açılan kuyuların, etrafına tel örgü bile

çekilmeden, radyasyon uyarısı asılmadan o haliyle bırakıldığı ve rehabilitasyon

çalışmalarının yapılmadığı doğru mudur? Eğer doğruysa önlem alınmamasının sebebi

nedir?

2- 2014 yılında uzmanların yaptığı araştırmalarda Manisa Köprübaşı’nda 300’den fazla açık

radyasyon kaynağı tespit edildiği belirtilmektedir. Türkiye genelinde açık radyasyon

kaynakları devlet kayıtlarında var mıdır ve bu bölgeler ile ilgili önlem alınmış mıdır?

3- 2008’de Manisa/Köprübaşı’nda Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz TÜBİTAK adına yürüttüğü

çalışmada, Köprübaşı’nın kuzeyindeki Kasar, Kınık, Killik, Çamyurdu, Kemhallı ve

Döğüşören köylerinin uranyum yatağının üstünde olduğunu tespit ettiği, yeraltı sularında

toprakta, bitkide, hayvanda ve tarım ürünlerinde radyasyon olduğunu belirleyerek bu durumu

devletin ilgili kurumlarına rapor ettiği açıklanmıştır. Bu rapor ile ilgili atılan adımlar ve alınan

önlemler nelerdir? Eğer gerekli çevresel önlemler alınmadıysa bu projeler neden

yaptırılmıştır?

4- İzmir/Gaziemir şehir merkezinde halen 250 bin tondan daha fazla radyoaktif atık olduğu

doğru mudur? Bu atıklar ile ilgili bir projeniz var mıdır? Var ise bu proje nedir ve ne zaman

hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

5- Manisa Köprübaşı’nda 10 yıl boyunca nükleer reaktörlerde kullanılan yakıt çubukları için

hammadde üretildiği doğru mudur? Eğer doğruysa bu hammaddeden kaç ton üretilmiştir ve

kime satılmış ya da verilmiştir?

6- 2006 yılında İzmir/Gaziemir’de bir gece yarısı üç kamyon dolusu nükleer yakıt çubuğu

getirilerek bir fabrikada eritildiği doğru mudur? Uluslararası suç sayılan nükleer yakıt

çubuklarının Türkiye’de ne işi vardır, kim ya da kimler tarafından getirilmiştir?