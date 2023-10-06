Diken’in ‘kanser ilacı’ haberi Meclis gündeminde

Yeşil Sol Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, hukukçular eşliğinde Kobani davasında gelinen noktaya ilişkin açıklamlarda bulundu. Önder, iktidar içinde ‘kanlı’ bir güç mücadelesi olduğunu belirterek Kobani iddianamesinin de AKP’nin yargılanması için ön iddianame olduğunu söyledi. Önder, 6-8 Ekim 2014’teki Kobani olayları sırasındaysa dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın odasında iki gün boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.