Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diken’in ‘kanser ilacı’ haberi Meclis gündeminde

Diken’in gündeme getirdiği ‘Kanser hastaları ‘korku içinde’: Kök hücre nakli için dört-beş ay tek ilacı bekliyorlar’ haberi Meclis gündeminde.

Multiple miyelom ve lenfoma tedavisinde kullanılan melfalana erişemeyen hastaların tedavileri aksıyor. Hastalar kök hücre nakli olabilmek için aylarca, umutla ilacı bekliyor. İlaca ulaşamamak nakil merkezlerindeki bekleme sıralarını uzatıyor.


Fotoğraf: AA

Diken’e konuşan Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dk. Meral Beksaç hastanelerinde senede 30-40 multiple miyelom hastasına kök hücre nakli yaptıklarını belirterek, “Marttan beri hastalar birikiyor. Şu anda ilaç olmadığı için bekleyen 20 civarında hastamız var” demişti.

CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut konuyu Meclis’e taşıdı. Kanser hastalarının karşı karşıya kaldığı zorluğa dikkat çekerek ‘mağduriyetler giderilmeli’ dedi.

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