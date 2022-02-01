Diken’in ‘Engelliler SGK mağduru’ haberi Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Diken’in engellilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nedeniyle yaşadığı mağduriyeti ortaya koyan haberini Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Piroğlu, “Sağlık Uygulama Tebiliği (SUT) günün ihtiyaçlarına göre acilen güncellenmelidir” dedi.

Diken, TL’deki sert değer kaybı nedeniyle engellilerin mağduriyet yaşadığını yazmıştı. Engellilerin kullandığı cihaz ve malzemeler ithal. Bu nedenle fiyatlar kura endeksli. Ancak SGK geri ödeme fiyatlarını kura göre güncellemedi.

SGK, engellilere yönelik medikal malzeme bedeli geri ödemesi, belirli aralıklarla yayınlanan (SUT) kapsamında yapılıyor.

Piroğlu Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada şunları söyledi: “SUT’un ne kadar anlamsız ve içinin boş hale geldiğini göstermek için söylüyorum. Hafif manuel tekerlekli sandalye için SUT’un geri ödemesi 1320 lira. Beş yıldır güncellenmiyor. Şu an benim kullandığım tekerlekli sandalye hafif manuel tekerlekli sandalyedir. Fiyatı 27 bin lira. Devletin ödediği ise 1320 lira!”