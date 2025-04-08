Diken muhabiri Ece Deniz TGC Gazetecilik Başarı Ödülü aldı

Diken muhabiri Ece Deniz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 2025 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü’nü aldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 66 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Tören bugün TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı.
Deniz, 22 Aralık 2024 tarihli ‘İlhan Sami Çomak: 30 yıldan sonra sıfırdan başlıyorum’ başlıklı söyleşisiyle TGC İnternet Röportaj Ödülü’nü aldı.
Deniz ödül konuşmasında “Gelecekle ilgili tek temennim gazetecilerin özgür kalması ve hapiste hiçbir gazetecinin olmadığı bir sabaha uyanmak” dedi.
Ödül alanların tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.