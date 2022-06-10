Dijitalin yeni yerlisi: Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy’dan ‘Dünyayla Benim Aramda’

Yayın hayatına başlamasına günler kalan dijital platform Disney+ yeni yerli dizisini duyurdu: Dünyayla Benim Aramda.
Dizinin kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor var.
Pınar Bulut’un kaleminin Hülya Gezer’in rejisiyle buluştuğu dizi, içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor.
Çekimleri devam eden dizi platformun ‘Kaçış’tan sonraki ikinci yerli dizisi olacak.
Disney+ Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak.