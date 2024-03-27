İklim değişikliğinin enflasyon dinamiklerini etkileme potansiyeli, para politikasının yürütülmesi ve merkez bankalarının gelecekte fiyat istikrarını koruma kabiliyetleri açısından artan bir öneme sahip.

Bu nedenle, enflasyon üzerindeki iklimsel risklerin kapsamlı bir değerlendirmesi, hükümetlerin karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişimi uyum çabalarına rehberlik etmenin yanı sıra iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı para politikasını düzenleme açısından da önemli bir unsur.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bilim insanları ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma, küresel ısınma ve sıcak hava dalgalarının, gelecekte dünya genelinde gıda fiyatlarını ve genel enfl asyonu daha da arttıracağını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre iklim değişikliği 2035 yılına kadar dünya genelinde gıda maliyetini her yıl yüzde 1,49 ila 1,79 puan arasında artıracak.

Gelecekteki ısınma ve aşırı sıcakların genel enfl asyon üzerindeki etkisi, en iyi ve en kötü durum senaryosuna göre yıllık bazda 0,76 ile 0,91 puan arasında olacak.

Didem Eryar Ünlü’nün yazısı