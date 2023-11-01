Didem Eryar Ünlü: Her yıl yaklaşık 15 milyar ağaç daha kaybediyoruz

Ormanlar gezegenin sağlığı için kritik öneme sahip. Karbonu tuttukları gibi, küresel sıcaklıkları ve tatlı su akışlarını düzenlerler, yeraltı sularını korurlar, sel bariyerleri olarak işlev görürler. Dünyadaki karasal biyoçeşitliliğin yüzde 80’ini barındıran ormanlar, birçok canlı türüne yaşam alanı sağlarken, 350 milyon insan için de geçim kaynağı konumundadır.

Dolayısıyla, ormanların bozulması ve kaybı, gezegenin dengesini de bozuyor.

Tarım 12 bin yıl önce başladı; o günden bu yana dünyada var olan 6 trilyon ağacın neredeyse yarısını kaybettik. Her yıl yaklaşık 15 milyar ağaç daha kaybediyoruz.

Yıllık küresel GSYİH’mızın yarısından fazlası, yani 44 trilyon dolar, potansiyel olarak doğa kaybı nedeniyle risk altında. Ağaçlar yok oldukça, sundukları hizmetler yok oluyor, toprakların ve doğal karbon yutaklarının üretkenliği azalıyor, temiz suya erişimimiz riske giriyor ve aşırı hava olaylarına karşı direncimiz azalıyor. Birleşmiş Milletler’in Ekosistem Restorasyonunu desteklemek üzere 2020 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda başlatılan 1t.org, iklim değişikliği ve doğa kaybını ele almak için doğa temelli çözümler konusunda artan ivmeyi desteklemeyi hedefl iyor. Bu arada ağaç dikim sürecinin hızlanması için blockchain teknolojisi gibi, gelişmiş teknolojiler de kullanılıyor.

Didem Eryar Ünlü’nün yazısı