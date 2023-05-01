Devrim Avcı: 1 Mayıs’ta işçinin çalışmama hakkı var

Genel kural, ulusal bayram genel tatil günlerinde işçinin çalışmamış olsa da, o tatil gününün ücretine hak kazanmasıdır. Bu ücrete hak kazanabilmek için hafta tatilinde olduğu gibi önceden belirli bir süre çalışmış olma şartı da yoktur. Günün tatil olması bu açıdan yeterli kabul edilmiştir. Yani işçi günlük ücreti örneğin 200 TL ise, bu ücretin çalışmasa dahi ödenmesi gerekecektir.

“Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma” başlıklı İş Kanunu’nun 44. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılacaktır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin yazılı onayı gereklidir. Yani bugünlerde de çalışma fazla çalışmada olduğu gibi işçinin onayı ile yapılabilecektir. Dolayısıyla her şeyden önce sizin resmi tatil gününde çalışabilmeniz için yazılı onayınızın olması gereklidir.

Bugünlere ait ücretler ise İş Kanunu’nun 47. maddesine göre hesaplanıp ödenecektir. Yani, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde işçiler çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri kendilerine tam olarak, ancak eğer tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir.

Devrim Avcı’nın yazısı